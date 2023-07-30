Приговор мужчине, убившему троих детей в Актау, оставили без изменений

Областная коллегия судей Мангистауской области рассмотрела апелляционную жалобу осужденного ранее местного жителя, приговоренного к пожизненному заключению. Жалобу убийцы троих малолетних детей оставили без удовлетворения, сообщает Zakon.kz.

Осужденный ранее житель Мангистауской области, признанный виновным в убийстве троих своих детей, подал апелляционную жалобу. В своем обращении к коллегии судей областного суда мужчина просил изменить приговор с пожизненного на 20 лет лишения свободы.

Жалобу рассмотрели в апелляционной инстанции. Приговор, вынесенный судом ранее, был оставлен без изменений, жалоба без удовлетворения, пишет Лада со ссылкой на пресс-службу областного суда Мангистауской области.

24 марта жителя Актау задержали по подозрению в убийстве собственных детей. Тела несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона города Актау. По подозрению в убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

В конце июня в суде Актау вынесли приговор ранее задержанному мужчине. Как было установлено в ходе следствия, осужденный пришел домой заранее вооружившись топором и ножом. Там он убил собственных детей.