ООН: в Центральной Азии снизилась материнская смертность

В странах Центральной Азии сократились показатели материнской смертности, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает в своем докладе Организация Объединенных Наций на основе проведенных исследований, только в двух регионах мира заметно снижение смертности среди молодых мам. Это страны Центральной и Южной Азии, а также Австралия и Новая Зеландия. В первом случае показатель улучился на 16%, во втором — на 35%.

"В целом самые высокие показатели материнской смертности по-прежнему приходятся на беднейшие регионы и страны мира, в первую очередь – те, в которых идут конфликты. В 2020 году около 70 процентов всех материнских смертей приходилось на страны тропической Африки", — сказано в докладе ООН.

Обеспокоены специалисты ростом материнской смертности в странах Европы и Северной Америки. Там показатель вырос на 17%.

В Казахстане жителей страны стало на 269 тысяч человек больше, об этом говорят обновленные данные Бюро нацстатистики.