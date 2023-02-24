Нагорный Карабах: Гаагский суд принял решение в пользу Еревана

Международный суд ООН предписал Азербайджану немедленно разблокировать Лачинский коридор, сообщает Zakon.kz.

Суд в Гааге обязал Азербайджан "обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору". Такое решение было принято в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сказано в решении.

Встречный иск Азербайджана о применении мер в отношении Армении международный суд отклонил, в рамках все той же Международной конвенции.

"В связи с тем, что у Азербайджана, по заявлениям властей, появилась новая информация об установке Арменией мин на территории Азербайджана". Судьи ООН

В конце января Армения подала иск в суд Гааги с целью добиться открытия Лачинского коридора, единственной дороги, которая соединяет страну и Нагорный Карабах. Азербайджан, в свою очередь, обратился в Международный суд со встречным иском. Баку обвиняет Ереван в доставке оружия и мин через Лачинский коридор.

19 февраля в ходе встречи в Мюнхене главы Азербайджана и Армении не сошлись во мнениях касательно вопроса Нагорного Карабаха. Сообщается, что между ними произошла ссора.