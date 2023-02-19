Лидеры Армении и Азербайджана не сошлись во мнениях в вопросе Нагорного Карабаха

Встреча глав двух государств встретили в Мюнхене, но в ходе переговоров не сошлись во мнениях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Reuters, встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла 18 февраля в Мюнхене. Как пишет издание, лидеры двух государств "поссорились", когда обсуждали вопрос Нагорного Карабаха.

Пашинян и Алиев не сошлись во мнениях и не смогли предоставить убедительные доводы своих позиций в решении многолетнего противостояния касательно спорной территории.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась после того, как Лачинский коридор, единственный сухопутный маршрут, открывающий Армении доступ в Нагорный Карабах, оказался заблокированным.

12 декабря Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту протеста российской стороне в связи с инцидентом на золоторудных месторождениях Гызылбулаг и Дамирли.

В конце января стало известно, что Армения подала иск в суд Гааги с целью добиться открытия Лачинского коридора. В свою очередь Азербайджан обратился в Международный суд со встречным иском.