Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли ранним утром на территории Кыргызстана, в 439 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщают сейсмологи, 24 февраля в 05 час 40 мин алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 439 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
- В Алматы колебания не ощущались.
- Энергетический класс землетрясения: 9.2.
- Магнитуда MPV: 4.0.
- Глубина: 5 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
23 февраля на территории Таджикистана произошло два землетрясения. Первое магнитудой 7,0 случилось утром. Толчки ощущали жители Алматы. Второе землетрясение случилось днем, магнитуда – 5,0.
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