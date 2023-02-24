Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли ранним утром на территории Кыргызстана, в 439 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают сейсмологи, 24 февраля в 05 час 40 мин алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 439 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

В Алматы колебания не ощущались.

Энергетический класс землетрясения: 9.2.

Магнитуда MPV: 4.0.

Глубина: 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

23 февраля на территории Таджикистана произошло два землетрясения. Первое магнитудой 7,0 случилось утром. Толчки ощущали жители Алматы. Второе землетрясение случилось днем, магнитуда – 5,0.