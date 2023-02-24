Димаш ищет танцоров для мирового турне
Фото: dimashnews.com
Димаш Кудайберген объявил о наборе танцоров для своего тура под названием Stranger, сообщает Zakon.kz.
Как сказано на официальном сайтеисполнителя, на кастинг ждут заинтересованных танцоров в стилях хип-хоп и контемпорари. При этом отбор будет проходить онлайн. Для участия желающим достаточно выложить в популярных соцсетях видео с танцем, под постом необходимо разместить соответствующий хештэг.
Ближайшие концерты в рамках тура Stranger пройдут в конце апреля в Ереване и в начале мая в Анталье.
Димаш Кудайберген 22 февраля на странице в Instagram опубликовал видео, снятое в музыкальной студии, где познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана.
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