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Димаш ищет танцоров для мирового турне

Димаш ищет танцоров для мирового турне Фото: dimashnews.com
Димаш Кудайберген объявил о наборе танцоров для своего тура под названием Stranger, сообщает Zakon.kz.
Как сказано на официальном сайте
исполнителя, на кастинг ждут заинтересованных танцоров в стилях хип-хоп и контемпорари. При этом отбор будет проходить онлайн. Для участия желающим достаточно выложить в популярных соцсетях видео с танцем, под постом необходимо разместить соответствующий хештэг.

Ближайшие концерты в рамках тура Stranger пройдут в конце апреля в Ереване и в начале мая в Анталье.

Димаш Кудайберген 22 февраля на странице в Instagram опубликовал видео, снятое в музыкальной студии, где познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана.

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