13 стран и три континента: интересные факты о странствиях Димаша Кудайбергена

За три года концертный тур Димаша Кудайбергена "Stranger" покорил 13 стран мира, сообщает Zakon.kz.

31 декабря 2025 года команда артиста подвела итоги его "странствий".

Путь "Странника" Димаша Кудайбергена начался в 2022 году в Алматы и, пройдя через страны и континенты, закончился в 2025 году в Риге: Казахстан – Армения – Венгрия – Китай – Малайзия – Турция – Чехия – Германия – США – Мексика – Испания – Великобритания – Латвия.

"Stranger" в переводе с английского имеет несколько значений, и все они по-своему подходят, когда говоришь о шоу, побывавшем на трех материках, покорившем 13 стран.

Как отмечается на сайте Димаша Кудайбергена, название "Странник", безусловно, самое верное, исходящее из слов песни, давшей название туру:

"Новая земля, насколько я вижу.

Новая земля под моими ногами.

Странник на чужой земле –

Новый шанс узнать, кто я есть…"

В то же время, многие иностранные СМИ трактовали название как "Незнакомец", поскольку в рамках тура Димаш побывал в некоторых странах впервые.

Объединяя эти названия, вспоминая слова самого Димаша, становится ясно, что цель этих путешествий за бескрайние моря и океаны – познакомить как можно большее количество людей с культурой родной страны.

Как создавалась программа тура, поделились родители Димаша Канат и Светлана Айтбаевы. Они рассказали, что основную концепцию шоу определяет сам Димаш. Он выстраивает программу в соответствии со своим режиссерским видением с учетом выбранных для концерта произведений. Далее к работе подключается режиссерская команда, с которой прорабатываются идеи, и формируется готовый проект.

При подготовке первого тура в общей сложности было задействовано более 200 человек из творческой, технической и организационной команды. Только на установке технического оборудования в Алматы и Астане работали более 100 специалистов. А если учесть мастеров по костюмам, волонтеров и работников других областей, такие концерты собирают до 400 участников.

Организация зарубежных шоу начинается за 7-9 месяцев до самого концерта. Здесь необходимо учитывать требования местного законодательства и менталитета. На гастроли выезжает из Казахстана, Испании, России, Кубы, Германии, Китая. Это музыканты, концертные администраторы, технический персонал, – специалисты в своих областях, проверенные временем. Непосредственно в стране проведения концерта есть промоутеры, сотрудники площадок, вместе с которыми получается команда из, примерно, 200 человек.

За три года на концертах Димаша побывали в гостях многие именитые гости: почетными гостями от принимающей страны выступали Халук Левент, Сити Нурхализа, Бурак Йетер. С Нейтаном Вангом Димаш впервые на сцене представил "Happy" – саундтрек из фильма Джеки Чана "Авангард", с Ренатом Гайсиным Димаш погружал зрителя в непростое время воспоминаний с композицией "Қайран елім", на сцене Madison Square Garden Уолтер Афанасьев аккомпанировал артисту в песне "Love’s Not Over Yet".

На многих концертах зрители получили возможность присутствовать на премьере авторских песен Димаша: "The Story of One Sky" и "El Amor En Ti" в Алматы, "When I’ve Got You" и "Smoke" – в Гонконге, "Fire" – в Астане, "Самғау" и "Living for the Game" – в Нью-Йорке.

А где-то артист порадовал местных поклонников исполнением песен на языке принимающей страны, как "Сарери овин мернем" в Ереване, "Gesi Bağlari" в Стамбуле и "Besame Mucho" в Барселоне и Мехико.

Путешествуя за артистом по разным городам, поклонники рассказывали, что имя Димаша помогло им в путешествии в другие страны: водители такси, услышав имя артиста, с радостью рассказывали о городе, владельцы гостиниц помогали с устройством в трудную минуту.

Безусловно, такая прочная связь поклонников с артистом, переплетенная из судеб и событий, не могла бы существовать без него – человека, который на вопрос "насколько вы зависимы от фанатов?", ответил:

"Если проще сказать – максимально. Я осознаю, что для любого артиста, в том числе и меня, без зрителей профессия не имеет смысла. Все равно я стараюсь работать в своем направлении в жанре неоклассики, но при этом пою в разных стилях, в разных направлениях. Не особо зацикливаюсь на том, как массово будут воспринимать то, что мы делаем в плане музыки, потому что у меня немного специфическая музыка. И еще раз благодарю всех зрителей за то, что поддерживаете меня во всем. Слава Всевышнему, что он показал мне путь встречи с вами".

В течение 2025 года Димаш побывал с выступлениями в Китае, Кыргызстане, Вьетнаме, встречался с земляками в Алматы и Актау, впервые ступил на новый для себя африканский континент в Египте, а значит, дорога вперед открыта, и нас ждут интересные события.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген стал победителем чешского хит-парада ÓČKO CHART 2025 года.