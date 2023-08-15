Сеть по всей стране: детали дела ОПГ по легализации авто раскрыли в МВД

На брифинге в СЦК 15 августа 2023 года председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о деятельности организованных преступных групп, занимавшихся незаконной легализацией иностранных автомобилей в стране.

По его словам, первые сообщения о деятельности ОПГ по незаконной легализации авто поступили из Алматинской области.

"Первая информация (о деятельности ОПГ. – Прим. ред.) была по Алматинской области. Затем мы вышли на город Алматы, и оттуда уже сеть пошла, можно сказать, по всем областным центрам страны. На сегодняшний день Департаментом собственной безопасности МВД возбуждено уголовное дело. Сотрудники, причастные к этим преступлениям, отстранены от занимаемых должностей". Кайсар Султанбаев

Он отметил, что в рамках следствия более детальную информацию пока предоставлять нельзя. Но глава КАП МВД уточнил, что среди фигурантов дела есть не только сотрудники полиции, но и, так называемые, "помогайки", действовавшие в спецЦОНах, и сотрудники указанных центров.

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