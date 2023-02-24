В КНБ заявили о задержании иностранных граждан
Фото: пресс-служба КНБ РК
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана Казахстана продолжает фиксировать факты использования иностранными гражданами поддельных документов, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что 22 февраля 2023 года в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области задержаны шесть граждан Республики Таджикистан.
"В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы".Пресс-служба КНБ РК
В отношении данных граждан проводится разбирательство.
23 февраля 2023 года пограничники и полицейские Казахстана задержали девять пакистанцев, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-кыргызскую границу, чтобы попасть в РК.
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