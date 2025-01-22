КНБ заявил о задержании иностранки с чужим паспортом

Комитет Национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 22 января, опубликовал статистические данные о выявлении поддельных и чужих паспортов за 2024 год и первый месяц 2025 года, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 18 января 2025 года в пункте пропуска "Жибек жолы" Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля задержана иностранка за попытку пересечения казахстанской границы по чужому паспорту.

Всего с начала 2025 года пограничниками выявлено 16 фактов использования поддельных и чужих паспортов.

"В 2024 году на путях международного сообщения пресечено более 400 аналогичных правонарушений". Пресс-служба КНБ

Пограничная служба КНБ напоминает и информирует:

"За пересечение границы с использованием поддельных и чужих документов предусмотрена уголовная ответственность".

Днем ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы задержали 34-летнего гражданина Китая. Как выяснилось, мужчина в зале ожидания местных вылетов во время посадки плевался в общественном месте.