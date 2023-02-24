Борт был неуправляемый – МЧС о крушении вертолета в ЗКО

По предварительной информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, фактически борт – совершивший жесткую посадку вертолет Ми-8 – уже был неуправляемый, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пресс-конференции официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов рассказал подробности крушения вертолета АО "Казавиаспас" в ЗКО.

"По предварительной информации, была произведена жесткая посадка, и фактически борт уже был неуправляемый". Руслан Иманкулов

Он объяснил, почему после крушения в СМИ прошла информация, что погибших нет. По его словам, это была предварительная информация от выжившего в крушении.



"На месте была очень плохая связь, отсутствовала интернет-связь в принципе. И сама телефонная связь тоже была плохая. На тот момент известно, что, когда диспетчеры дозвонились, он сказал слово либо "жив", либо "живы", наш выживший сотрудник. И телефонная связь прервалась. Уже когда были получены данные, тогда мы подтвердили информацию о гибели. И психологически, наверное, мы сами, сталкиваясь с гибелью людей, не совсем были готовы, что именно в эти дни, когда спасатели МЧС участвовали в спасении людей в Турции, такое происшествие с нашими сотрудниками может произойти". Руслан Иманкулов

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два. В МЧС сообщили, что семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада до достижения совершеннолетия детей.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".