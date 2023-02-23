По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование

По факту крушения вертолета в ЗКО, при котором погибли четыре спасателя, начато расследование, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, 23 февраля данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП на транспорте по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".





Фото: пресс-служба МЧС РК

В настоящее время под надзором главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование.





Фото: пресс-служба МЧС РК





Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями ст. 201 УК РК.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана произошло крушение вертолета. МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.



По предварительной информации, жертв не было.

Позже стало известно, что погибли четыре человека, еще двоим оказывается медицинская помощь. Все погибшие были сотрудниками МЧС.