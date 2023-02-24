Семьям погибших при крушении вертолета в ЗКО будут платить ежемесячное пособие

Семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада до достижения совершеннолетия детей, сообщает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что "Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших и все затраты на ритуальные услуги.

"Вместе с тем семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором. Все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС". Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов

Руслан Иманкулов добавил, что расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК, работники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Он отметил, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов.



23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".



На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 февраля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.