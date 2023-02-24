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Антикоррупционную службу наделят новыми полномочиями

Антикоррупционную службу наделят новыми полномочиями Фото: Антикоррупционная служба РК
Подготовлен проект указа главы государства, которым вносятся изменения и дополнения, предусматривающие принятие новых полномочий Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается не только поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, но и их защита.

Защита лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции, включает:

  • защиту лица, оказывающего (оказавшего) содействие в противодействии коррупции, от нарушений прав и законных интересов в сфере трудовых отношений в течение трех лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания лицом иного содействия в противодействии коррупции;
  • обеспечение конфиденциальности информации об обращении лица к вышестоящему руководителю или руководству государственного органа либо организации, работником которой оно является (являлось), или в уполномоченные государственные органы в целях оказания содействия в противодействии коррупции при наличии соглашения о неразглашении информации об оказании данным лицом содействия в противодействии коррупции.

Также в положение об Агентстве добавляются новые функции:

  • координация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора в рамках методологической поддержки, проведения обучающих мероприятий и обмена информацией по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
  • мониторинг наличия антикоррупционных стандартов у государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;
  • разработка и утверждение типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;
  • разработка и утверждение порядка заключения соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции и его формы;
  • разработка и утверждение методики по формированию антикоррупционных стандартов;
  • разработка и утверждение методики по оценке уровня коррупции;
  • разработка и утверждение порядка финансирования и материально-технического обеспечения мер государственной защиты по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;
  • разработка и утверждение инструкции по присвоению классной квалификации сотрудникам антикоррупционной службы;
  • уведомление должностных лиц государственных органов, имеющих право увольнения или освобождения от занимаемой должности, а равно прекращения полномочий лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, приравненных к ним лиц, должностных лиц, лиц, занимающих ответственную государственную должность, у которых выявлено несоответствие расходов доходам, о необходимости принятия мер по увольнению или освобождению от занимаемой должности, а равно прекращению полномочий указанных лиц.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.


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Лариса Черненко
Антикор Открытые НПА Казахстан
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