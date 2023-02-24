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Айдын Сауданбеков назначен руководителем ДГД по Атырауской области

Айдын Сауданбеков назначен руководителем ДГД по Атырауской области Фото: Facebook/Айдын Сауданбеков
Айдын Сауданбеков назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Айдын Сауданбеков родился в 1976 году в Алматинской области. По образованию – экономист. Окончил Казахскую государственную академию управления.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году налоговым инспектором Налогового комитета Уйгурского района Алматинской области.

С марта 2000 года работал старшим налоговым инспектором, главным налоговым инспектором отдела аудита Налогового комитета Уйгурского района.

С декабря 2001 года работал на различных должностях Налогового комитета по Алматинской области, Налогового комитета по Ауэзовскому району г. Алматы.

С сентября 2008 года занимал должности начальника отдела Налогового управления по Илийскому району, заместителя начальника Налогового управления по городу Талдыкорган, руководителя Налогового управления по Уйгурскому району Алматинской области, руководителя отдела Налогового управления по Медеускому району города Алматы.

С июня 2015 года – руководитель Управления камерального контроля, Управления аудита, Управления государственных доходов по Карасайскому району, заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области Комитета государственных доходов МФ РК.

С августа 2021 года занимал должность директора Департамента администрирования, с февраля 2022 года по настоящее время – директора Департамента аудита Комитета государственных доходов МФ РК.

Ранее Сандугаш Ерсеитова была назначена руководителем аппарата Министерства юстиции. 

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