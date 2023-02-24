Что вам никогда не простят представители разных знаков зодиака

Не забудут, не простят. Астролог Миша Кондра рассказал, что способно навсегда оттолкнуть представителей зодиакального круга. Эксперт уверен, что благодаря его советам многие смогут сохранить отношения, сообщает Zakon.kz.

Кондра уточнил, что каждый из нас относится к происходящему с разной чувствительностью.

К примеру, Овны очень целеустремленные. Они никогда не простят того, кто помешал осуществлению их планов. Кроме того, представители огненной стихии не любят непрошенные советы и критику.

Тельцов не стоит лишать привычных комфортных условий.

Если попытаетесь разрушить уют или увести любимого человека, ожидайте последствий.



Рожденные под знаком Близнецов никогда не простят обиду. Они легко сделают вид, что не обиделись, но это далеко не так: будут молчать, накапливать обиду, а потом резко взорвутся.

Рак никогда не простит, если вы подорвете его доверие. Нужно помнить, что он совсем не терпит и не прощают критику – ее он может расценить как предательство.

Кто, как не Лев любит быть в центре внимания. Не надо лишать его этого. Очень тяжело переживает неуважение окружающих к себе.

Педантичные Девы, как сказано в публикации Ftimes.ru, не прощают, когда срывают их планы. Если вы им помешали, ждите ответа. Также не любят и не прощают вранье.

Весы все анализируют: они не прощают, когда нарушают их спокойствие. Если у вас получилось разрушить уют, станете врагом номер один.

Честные и прямолинейные Скорпионы легко привязываются к людям и готовы за близких стоять горой. Они никогда не прощают измену в любом понимании этого слова.

Не переходите дорогу Стрельцам: они не простят, если вы начнете осознанно мешать осуществлению планов. Если увидят, что вы придуманному образу не соответствуете, могут легко вычеркнуть из своей жизни.

Козероги не прощают легкомысленности: не шутите с ними. Серьезному знаку многое в жизни дается по-настоящему сложно. Это касается и личной, и профессиональной сферы.

Водолеев нельзя ограничивать: они терпеть не могут рутину. Если вы попытаетесь их в нее окунуть, прекратят контакты с вами.

Никогда не простят, если вы отвергли их помощь. Это касается Рыб. Если помощь не принимается, сильно обижаются. Если почувствуют, что вы их не уважаете, будут серьезно ранены и запомнят этот момент надолго.

Ранее эксперт Игорь Лопин заявил, что активность Солнца продлится до 2025 года. Когда на Солнце фиксируются заметные вспышки, то можно наблюдать нарушение работы электроприборов, помехи в радиосигналах.