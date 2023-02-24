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Карагандинка родила в патрульной машине

Карагандинка родила в патрульной машине Фото: скриншот видео
23 февраля 2023 года наряд полка патрульной полиции УП Караганды – инспекторы Медет Толегенов и Берик Кенесов – нес службу по охране общественного правопорядка в Ново-Майкудукском секторе, сообщает Zakon.kz.

По словам Медета Толегенова, они с напарником находились у подъезда дома, когда к ним подошел мужчина.

"Он попросил нас сопроводить на спецмашине беременную супругу в акушерско-гинекологический центр. У женщины отошли воды, и она должна была вот-вот родить… Роженицу посадили на переднее пассажирское место, на заднее - устроили ее супруга. Проехали буквально несколько сот метров, когда женщина попросила остановиться, сказав, что у нее начались схватки", – рассказал инспектор.

Полицейские не растерялись, оказали роженице медицинскую помощь. Через некоторое время женщина в салоне служебной машины благополучно родила девочку. Патрульные доставили маму с новорожденным в приемный покой акушерско-гинекологического центра и передали врачам.

Сотрудники медицинского учреждения поблагодарили полицейских за оперативность.

7 сентября 2022 года сообщалось, что в Алматинской области сотрудники Управления полиции Карасайского района приняли роды в патрульной машине, после чего доставили женщину и младенца в медучреждение Каскелена.

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