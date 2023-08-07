В Шымкенте скончалась женщина, попавшая под колеса патрульной машины

В Шымкенте сегодня, 7 августа 2023 года, ночью скончалась женщина, которую полицейский сбил на патрульной машине, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали врачи otyrar.kz, 39-летняя пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, у нее была серьезная черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние и отек головного мозга. Ее поместили в реанимацию и проводили все необходимое лечение, но состояние женщины ухудшалось и она скончалась.

"Несмотря на проводимое лечение состояние больной ухудшалось, 7 августа констатирована биологическая смерть. Причина отек головного мозга, дислокационный синдром", – рассказал заведующий отделением городской клинической больницы №1 Оналбай Нарманов.

Состояние девочки, которую также сбил полицейский, средней тяжести.

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