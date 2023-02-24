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Сестра погибшего в ДТП Дархана Джунусбекова: Нет у меня больше братика

Сестра погибшего в ДТП Дархана Джунусбекова: Нет у меня больше братика Фото: Instagram/d.juzz
Назым Джунусбекова - сестра известного казахстанского исполнителя Дархана Джунусбекова (Darkhan Juzz), погибшего 24 февраля 2023 года в ДТП в Таиланде - прокомментировала гибель брата, сообщает Zakon.kz.

Она оставила запись в Instagram-Stories.

"Да, друзья, это правда. Нет у меня больше братика. Директ взорвали с вопросами. Моя семья разбита", - написала сестра Darkhan Juzz.

Ранее стало известно, что скончался известный казахстанский исполнитель Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz). Позднее в Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о том, что певец погиб в ДТП в Таиланде - на острове Пхукет. По информации полиции Таиланда, смерть наступила в результате ДТП, он передвигался на арендованном мопеде.

Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz) родился 9 августа 1991 года в Алматы. Он был рэп-исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. Творчество Darkhan Juzz сочетало в себе классический трэп, акустическую гитару и чувственную лирику. Он обходился собственной студией и продакшном, а лейбл ozen помогал Дархану с дистрибуцией.

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