Поранил лапу, но продолжал искать – как казахстанский пес работал на завалах в Турции

Спасатель-кинолог Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана Ерик Берлибеков рассказал корреспонденту Zakon.kz о своем четвероногом друге Джейкобе, благодаря которому удалось найти под завалами живых пострадавших, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерик Берлибеков работает кинологом с 2010 года. Джейкоб – это его третья собака по службе.

"Я его взял еще щенком, сам воспитал. Сейчас ему семь лет, порода малинуа – бельгийская овчарка. Имя тоже выбрал сам, ласково зову его Джеки", – рассказал он.

По его словам, в семь месяцев Джейкоб уже четко выполнял такие команды, как сидеть, стоять, рядом. Участвовал в тренировках на полигоне.

Фото: Zakon.kz

7 февраля Ерик и его верный друг Джейкоб отправились в Турцию.



Во время спасательной операции Джейкоб указал на место, где находились живые пострадавшие, благодаря чему удалось спасти трех человек.

"Во время разбора завалов собак пускали в щели. Я говорю Джейкобу "ищи", а он балду гоняет, отвлекается. Я говорю: "Джеки, ищи". Оказывается, он все это время что-то вынюхивал, искал. И получилось так, что я не доверился ему. Тогда он начал скулить, будто отвечал – "я же ищу. Ну я его потом успокоил, извинился. И мы продолжили поиски". Ерик Берлибеков

Он отметил, что в целях безопасности во время поисковых работ Джейкоб работал без ошейника, чтобы не зацепиться за то, что осталось от разрушенных домов.

"Но из-за того, что на земле было много осколков от окон и посуды, Джейкоб поранил лапу, подушечку. Специалисты из Центра медицины катастроф помогли, лапу мы обработали, я надел ему свои носки и мы продолжили поиски", – отметил спасатель.

В Казахстане Джейкоб тоже участвует в спасательных операциях, в основном помогает в поисках пропавших в горах.

Ранее руководитель Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана Владимир Цой рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться казахстанским спасателям в Турции.

