Казахстанские спасатели рассказали, как им удалось вытащить пострадавших в Турции

Руководитель Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Владимир Цой рассказал подробности спасательной операции в Турции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, казахстанские спасатели вылетели в Турцию 7 февраля. Из Алматы первым эшелоном в зону катастрофы отправились 33 спасателя и пять человек Центра медицины катастроф.

"В Турции нас сразу сопроводили в город Газиантеп, где показали обрушенные здания. Подошел начальник участка, и я у него спросил, какой объект сложнее. Мне показали, и я принял решение оставить на нем 20 человек, остальных 10 отправил на второй объект", – рассказал Владимир Цой.

По его словам, сначала спасатели провели визуальную разведку, во время которой обнаружили торчащую ногу. Проем между потолком и полом был 30 сантиметров. Работали всю ночь, чтобы извлечь тело. Это оказалась женщина, рядом с ней была дочь.

Основная сложность работы была в том, что здание сильно накренилось и в любой момент могло обрушиться. Поэтому угроза была и для самих спасателей.

"Мы извлекли осторожно около пяти тел. Афтершоки продолжались, и дом накренился еще на 4 сантиметра. Потом приняли решение демонтировать здание. Мы были в постоянном напряжении, но с задачей справились. Ювелирно мы этот дом демонтировали, все расчистили. И получилось, что с этого места извлекли 19 пострадавших", – подчеркнул он.

На втором объекте, где работали 10 человек, пес Джейкоб сумел обнаружить живых пострадавших.

"Работа была очень сложная, потому что вертикально глубиной на три метра нужно было пройти, диаметр был где-то около 50-60 сантиметров. Нам повезло, что точно вышли на пострадавших. Они находились там трое суток, под утро на вторые сутки мы достали мужчину и двоих сыновей", – добавил Цой.

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