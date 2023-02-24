КНБ провел спецоперацию в Алматы

В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о пресечении канала незаконного оборота оружия в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Комитетом национальной безопасности в Алматы проведена спецоперация по пресечению канала незаконного оборота оружия, задержаны организатор и его пособники.



"Данной операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой была задокументирована схема поставок, сбыта огнестрельного и холодного оружия, а также редких модификаций боеприпасов". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Злоумышленники соблюдали строгие меры конспирации, использовали нестандартные способы сделок, что усложняло изобличение криминальной сети.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Благодаря своевременно принятым мерам преступный бизнес был ликвидирован". Пресс-служба КНБ РК

Установлено, что большая часть вооружения поступала из ближнего зарубежья по налаженным законспирированным каналам.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия (усовершенствованные пистолеты, винтовки, ружья с современными девайсами), более 2000 боеприпасов, а также различные виды холодного оружия (лимитированные версии элитных ножей, кинжалов, сабель, тростей со скрытыми клинками).

Фото: пресс-служба КНБ РК

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Новость по теме Девять пакистанцев задержали пограничники Казахстана

Ранее сообщалось, что Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК 22 февраля 2023 года в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска "Шарбакты" Павлодарской области были задержаны шесть граждан Республики Таджикистан. У них выявили поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы.