В Мексике разгорелся крупный пожар на территории нефтехранилища

Пожар разгорелся на нефтехранилище Tuzandepetl нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло на буровой установке. Трое рабочих пострадали, еще пятеро пропали без вести.

"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод", – заявили в региональном Управлении по ЧС в Twitter.

Кадры пожара распространяются в соцсети.





— Oiga, pero yo soy agrónomo.

—No importa, operar Pemex no tiene ciencia.pic.twitter.com/YkgVTR87Rh — Denise Ramos 👠 (@deniseramosm) February 24, 2023

Отметим, что 23 февраля 2023 года в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию.

