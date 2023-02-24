В Мексике разгорелся крупный пожар на территории нефтехранилища
Фото: Twitter/@PCEstatalVer
Пожар разгорелся на нефтехранилище Tuzandepetl нефтегазовой компании Pemex в восточном штате Веракрус, сообщает Zakon.kz.
ЧП произошло на буровой установке. Трое рабочих пострадали, еще пятеро пропали без вести.
"На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод", – заявили в региональном Управлении по ЧС в Twitter.
Кадры пожара распространяются в соцсети.
— Oiga, pero yo soy agrónomo.— Denise Ramos 👠 (@deniseramosm) February 24, 2023
—No importa, operar Pemex no tiene ciencia.pic.twitter.com/YkgVTR87Rh
Отметим, что 23 февраля 2023 года в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию.
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