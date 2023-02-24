В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались зимой в холодных классах
В ходе проверки прокуратурой установлено, что образовательным учреждениям не выделены средства на уголь, пишет otyrar.kz. В результате тысячи учеников вынуждены учиться в холодных классах.
Отмечается, что в декабре и январе их временно перевели в другие школы. Ответственные за обеспечение тепла заявили, что по плану школа должна была обогреваться газом. Однако из-за несвоевременной подготовки документов, учебное заведение осталось как без газового, так и без угольного отопления.
"К дисциплинарной ответственности были привлечены сотрудники Жетысайского районного отдела развития человеческого потенциала, экономисты и бухгалтеры. В настоящее время все недостатки устранены, сегодня все пять школ полностью обеспечены твердым топливом", – рассказал заместитель прокурора Жетысайского района Рысбек Ерназаров.
Как уточняется, из-за резкого похолодания в регионе, запасы угля в некоторых школах стали быстро истощаться. После вмешательства правоохранительных органов дополнительные средства были выделены и ситуацию удалось стабилизировать.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 8 областях страны на 25 февраля.