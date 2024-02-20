Пожар произошел в школе в Туркестанской области

Пожар произошел в школе Казыгуртовского района Туркестанской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным МЧС, сообщение о возгорании крыши школы поступило в 15:15.

"В 16:10 пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. По предварительным данным причина возгорания – короткое замыкание проводов", – сообщили в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава, шесть единиц техники ДЧС.

Ранее, 20 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 20 февраля пояснил, почему стало больше сообщений о пожарах и объяснил журналистам, как правильно освещать ЧС. По его мнению, на самом деле число инцидентов не увеличилось.