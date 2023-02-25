Роналдиньо возвращается в футбол
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Футболист примет участие в розыгрыше испанской Медиалиги. Как пишет Kings League InfoJobs в Twitter, спортсмен будет играть за клуб "Порсинос" против команды "Пио".
Встреча состоится 26 февраля в Барселоне.
Kings League – испанский медиафутбольный турнир, проводимый с участием команд из звезд шоу-бизнеса и футбольных легенд прошлых лет. Матчи проходят в Барселоне (Испания) в формате 7х7 и длятся по 40 минут.
Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча" (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году. В разные годы форвард выступал за "Барселону", "Милан" и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что глава футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сделал заявление о нарастающем скандале вокруг дела о подкупе судей представителями каталонского коллектива.