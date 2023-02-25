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Число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек

Число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек Фото: pixabay
Турецкие власти сообщили, что в результате землетрясений погибли 44 218 человек сообщает Zakon.kz

"44 218 человек погибли в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге. Число эвакуированных достигло 528 146 человек", - говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

В регионе продолжаются поисково-спасательные операции, в которых участвует 11 424 человека.

Ранее сообщалось  что число жертв превысило 42 тысячи человек.

Два мощных землетрясения произошли в регионе 6 февраля. После этого произошли тысячи повторных подземных толчков.

Сегодня были зафиксированы еще два землетрясения: в провинции Конья магнитудой 4,3 и в районе Гюрюн провинции Сивас магнитудой 4,7. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщили в AFAD.

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Елена Вебер
Землетрясения в Турции
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