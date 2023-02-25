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Десятый пакет санкций против России ввел ЕС

Десятый пакет санкций против России ввел ЕС Фото: pixabay
Очередной пакет санкций в отношении России согласовали в Евросоюзе. Об этом сообщила председательствующая в совете Евросоюза Швеция, передает Zakon.kz

Как сообщается в Twitter представительства Швеции, новый пакет санкций предусматривает более строгие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий.

Также вводятся определенные ограничительные меры в отношении отдельных физических и юридических лиц. Так, на данный момент рестрикции введены против 1386 физлиц и 171 организации.

"Сегодня ЕС ободрил 10 пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц, которые поддерживают (спецоперацию), доставляют дроны, используемые Россией в (СВО)", - говорится в сообщении представительства в Twitter. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля 2023 года. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. Также они охватывают приостановку вещания некоторых СМИ.

Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры.

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Елена Вебер
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