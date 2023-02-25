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В турецкой Конье после землетрясения появилась огромная воронка

В турецкой Конье после землетрясения появилась огромная воронка Фото: агентство Anadolu
Воронка диаметром в 37 метров и глубиной 15 метров появилась в поле у деревни Карапынар в провинции Конья, сообщает Zakon.kz

По информации Anadolu несмотря на то, что воронка появилась после землетрясения связи ее появления с толчками точно не установлено.

Ученый Фетулла Арык из Обрукского научно-исследовательского центра отметил, что невозможно установить связь между этим явлением и разрушительным землетрясением в регионе, которое произошло 6 февраля или менее сильными толчками 20 числа.

Местные жители говорят, что образование подобных воронок в том районе не является каким-то экстраординарным событием. В этот раз не повезло его соседу, чье поле оказалось повреждено.

Как сообщали ранее, по информации AFAD, сегодня были зафиксированы землетрясения: в провинции Конья магнитудой 4,3 и в районе Гюрюн провинции Сивас магнитудой 4,7. Жертв и разрушений нет. 

Ранее 6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года. Жертвами стали 44 тыс. человек.

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Елена Вебер
Землетрясения в Турции
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