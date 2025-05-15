#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
506.21
568.42
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
506.21
568.42
6.3
Мир

В Турции снова произошло ощутимое землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 19:00 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
В районе Кулу провинции Конья, расположенной к югу от Анкары, 15 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило агентство TRT Haber со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 15:46 по местному времени, очаг находился на глубине 18,73 километра. Колебания почувствовали жители столицы и близлежащих регионов.


Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что сейсмическая активность в данный момент прекратилась.

23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. За ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Позднее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение 23 апреля является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Выигравший 6,7 млрд тенге мужчина вернулся работать мусорщиком через 8 лет: на что ушли деньги
Мир
09:41, Сегодня
Выигравший 6,7 млрд тенге мужчина вернулся работать мусорщиком через 8 лет: на что ушли деньги
Гендиректор Google лично ответил на жалобу в соцсетях
Мир
08:53, Сегодня
Гендиректор Google лично ответил на жалобу в соцсетях
Burberry сокращает сотрудников из-за падения прибыли
Мир
08:33, Сегодня
Burberry сокращает сотрудников из-за падения прибыли
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: