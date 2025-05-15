В Турции снова произошло ощутимое землетрясение

В районе Кулу провинции Конья, расположенной к югу от Анкары, 15 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило агентство TRT Haber со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 15:46 по местному времени, очаг находился на глубине 18,73 километра. Колебания почувствовали жители столицы и близлежащих регионов.





Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что сейсмическая активность в данный момент прекратилась.

23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула. За ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Позднее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что землетрясение 23 апреля является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.