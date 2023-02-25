Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Актобе сослуживец жестоко избил солдата-срочника, заведено уголовное дело

В Актобе сослуживец жестоко избил солдата-срочника Фото: скриншот с видео
Солдат-срочник одной из воинских частей Актобе оказался на койке военного госпиталя после конфликта с сослуживцем, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала "Алматы" сейчас 18-летний призывник из Караганды прооперирован и проходит лечение.

По словам заместителя командира войсковой части № 30238 Рената Шарипова, органы военной полиции проводят следственные мероприятия, которые на данный момент не разглашаются.

"Данный военнослужащий, солдат срочной службы, находится в госпитале в Алматы. Проводится лечение. Получил травму - перелом нижней челюсти слева. По этому факту были наложены шины, спицы"Ренат Шарипов

Выяснилось, что конфликт между двумя военнослужащими произошел в артиллерийской бригаде. Солдат-срочник, мыл в казарме полы, а когда сделал замечание сослуживцу, тот принялся его избивать. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее сообщали, что в Шымкенте солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родственники утверждают, что навещали его за 5 дней до случившегося и он был здоров

Читайте также

Число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек

В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались зимой в холодных классах

В Акмолинской области 45 россиян эвакуировали с трассы из-за непогоды

Елена Вебер
Актобе Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Новый парк появится в Алматы
Новый парк появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления