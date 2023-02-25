В Актобе сослуживец жестоко избил солдата-срочника, заведено уголовное дело
По информации телеканала "Алматы" сейчас 18-летний призывник из Караганды прооперирован и проходит лечение.
По словам заместителя командира войсковой части № 30238 Рената Шарипова, органы военной полиции проводят следственные мероприятия, которые на данный момент не разглашаются.
"Данный военнослужащий, солдат срочной службы, находится в госпитале в Алматы. Проводится лечение. Получил травму - перелом нижней челюсти слева. По этому факту были наложены шины, спицы"Ренат Шарипов
Выяснилось, что конфликт между двумя военнослужащими произошел в артиллерийской бригаде. Солдат-срочник, мыл в казарме полы, а когда сделал замечание сослуживцу, тот принялся его избивать. По факту произошедшего заведено уголовное дело.
Ранее сообщали, что в Шымкенте солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родственники утверждают, что навещали его за 5 дней до случившегося и он был здоров