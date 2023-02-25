В Актобе сослуживец жестоко избил солдата-срочника, заведено уголовное дело

Солдат-срочник одной из воинских частей Актобе оказался на койке военного госпиталя после конфликта с сослуживцем, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала "Алматы" сейчас 18-летний призывник из Караганды прооперирован и проходит лечение.

По словам заместителя командира войсковой части № 30238 Рената Шарипова, органы военной полиции проводят следственные мероприятия, которые на данный момент не разглашаются.

"Данный военнослужащий, солдат срочной службы, находится в госпитале в Алматы. Проводится лечение. Получил травму - перелом нижней челюсти слева. По этому факту были наложены шины, спицы" Ренат Шарипов

Выяснилось, что конфликт между двумя военнослужащими произошел в артиллерийской бригаде. Солдат-срочник, мыл в казарме полы, а когда сделал замечание сослуживцу, тот принялся его избивать. По факту произошедшего заведено уголовное дело.

Ранее сообщали, что в Шымкенте солдат-срочник, который проходит службу в артиллерийской дивизии, неожиданно попал в психиатрическую больницу. Родственники утверждают, что навещали его за 5 дней до случившегося и он был здоров