Смерть солдата-срочника в Шымкенте прокомментировала Нацгвардия

Пресс-служба Национальной гвардии опубликовала разъяснение в связи со смертью срочника, отправившегося служить в воинскую часть в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Обращение Национальная гвардия опубликовала на странице в Instagram.

Спикер сообщает, что срочник обратился за медицинской помощью через 8 дней после прибытия в часть, а спустя 20 дней попал в больницу.

"Военнослужащий прибыл в воинскую часть 9 декабря 2025 года. Впервые за медицинской помощью он обратился 17 декабря. С этого момента ему оказывалась необходимая медицинская помощь, были назначены анализы, проведены обследования. Он находился под наблюдением медицинских специалистов. 29 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья возникла необходимость в госпитализации, и он был направлен в одно из лечебных учреждений города Шымкент. К сожалению, 6 января 2026 года, несмотря на все принимаемые меры и оказываемую медицинскую помощь, была констатирована остановка сердца. Предварительный диагноз – острый лейкоз", – говорит спикер на видео.

Также в Нацгвардии напомнили, что дело находится на особом контроле.

"По данному факту военно-следственным департаментом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия. Ход расследования находится на контроле военной прокуратуры".

Известно, что скончавшийся срочник был направлен в Шымкент из военкомата в Таразе.