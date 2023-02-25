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В МИД РК высказались о позиции Китая относительно ситуации в Украине

В МИД РК высказались по поводу ситуации в Украине Фото: pixabay
В министерстве иностранных дел РК поддержали позицию Китая по "урегулированию украинского кризиса", сообщает Zakon.kz.

В министерстве поддержали идею мирного урегулирования вопроса, кроме того, назвали мирное решение "безальтернативным". По их словам, решение данной проблемы должно пройти исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН.

"Республика Казахстан приветствует позицию КНР по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН".

В МИД-е выступили за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.

Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности.

Мухит Турсынали
Ситуация в Украине Казахстан Китай Украина
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