Найденные в горах Жетысу человеческие останки принадлежат женщине

На человеческие кости в одежде случайно наткнулась группа туристов из Талдыкоргана, когда совершала категорийный поход по Джунгарскому Алатау минувшим летом. Они находились в труднодоступном месте на каменной осыпи перед ледником Сапожникова на высоте 3420 метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали участники похода, их высокогорный маршрут начинался в верховьях ущелья Коксу. Потом, преодолев перевал Мечта, они взяли направление к леднику Сапожникова. Чтобы подойти к нему вплотную, предстояло пройти крутой затяжной подъем, состоящий из крупных и средних "живых" камней. Такой рельеф среди туристов называют скально-осыпным.



"Идти по такому рельефу весьма сложно, камни под тобой двигаются, трудно сохранять равновесие, поэтому быстро устаешь. До верхней точки перевала оставалось метров четыреста. Перед последним марш-броском сделали привал. Дмитрий Олейник заметил что-то не соответствующее пейзажу. Мы подошли, рассмотрели, поняли, что это кости человека в одежде. Так как на них полностью отсутствовала плоть, то весьма вероятно, что они пролежали в высокогорье не один год. Трогать их мы не стали, но все засняли на смартфоны", - рассказал инструктор Александр Ким.

Полиция Ескельдинского района, куда территориально относится ледник Сапожникова и его окрестности, приняла во внимание данный факт.

Однако для пешей экспедиции потребовалась бы группа из хорошо подготовленных туристов, но никак не полицейских. В течение нескольких дней была достигнута договоренность с ДЧС Жетысуской области о предоставлении вертолета.

В первых числах августа 2022 года, как только позволила погода, "Еврокоптер-145" вылетел в высокогорье Джунгарского Алатау. На борту находилась следственно-оперативная группа и опытные инструкторы по туризму из Текели, которые смогли добраться до места нахождения останков.

"Мы торопились, так как в августе погода в горах уже неустойчивая и в любой момент мог выпасть снег. Нельзя было допустить, чтобы человеческие останки еще год пролежали там. Этого человека мог кто-то искать, его исчезновение беспокоило родных, – сообщил заместитель начальника Ескельдинского РОП Нуржан Сейсенбеков. – К нашему удивлению, кости оказались женскими. Это неопровержимо установила судмедэкспертиза. Возраст погибшей – от 35 до 40 лет, азиатка, в челюсти сохранились 3 золотых коронки. Женщина была тепло одета – несколько кофт, штанов и юбка с узорами. Вероятно, она пролежала там не менее двух лет".

Во все районные подразделения полиции Жетысуской области были разосланы ориентировки, проанализированы базы данных "потеряшек", но пока поиск не дал результатов.

С определенной уверенностью стражи порядка считают, что эта женщина была одной из тех, кого называют копателями, охотниками за краснокнижными растениями Джунгарского Алатау. Самым желанным для них является корень родиолы розовой (разновидность женьшеня). Только он растет гораздо ниже, на альпийских лугах.

Возможно, женщину застала в пути непогода, она потеряла ориентиры или вовсе убегала от подельников с добычей. В таком случае мало кто решится на ее опознание.

"Вещи женщины, как вещдоки уголовно-розыскного дела, хранятся у нас в райотделе полиции, кости – у судмедэкспертов. Через определенный период времени они будут захоронены. Но если объявится кто-то из родственников, можно будет сделать сравнительный анализ ДНК. Образцы для этого взяты из костного материала", – подытожил Нуржан Сейсенбеков.

Далее прикреплено фото останков человека в горах. Особо впечатлительным, беременным и детям просьба не смотреть.

Фото: Лариса Штоппель

Автор: Лариса ШТОППЕЛЬ

