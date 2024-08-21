Туриста со сломанной ногой и рукой спасли в горах близ Алматы
Фото: Zakon.kz
Спасатели спустили с высоты 3400 метров туриста, который сломал ногу и руку во время подъема на пик Башута Заилийского Алатау, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пострадавшем в ущелье 21-летнем мужчине, которому необходима транспортировка, поступило вечером 21 августа.
"Прибыв на место, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК оказали первую помощь туристу, наложив ему шины на поврежденные части тела. Затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок его эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Помощь спасателей 4 августа понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом.
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