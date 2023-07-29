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В горах Швейцарии обнаружили останки альпиниста, пропавшего 37 лет назад

горы Фото: Полиция кантона Вале
Останки немецкого альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад во время похода вдоль ледника недалеко от знаменитого Маттерхорна в Швейцарии, были обнаружены другими альпинистами, сообщает Zakon.kz.

Альпинисты, путешествующие по леднику Теодул в Церматте (Швейцария) 12 июля, обнаружили человеческие останки и несколько предметов снаряжения, пишет CNN.

"Анализ ДНК позволил идентифицировать альпиниста, пропавшего без вести с 1986 года. В сентябре 1986 года немецкий альпинист, которому на тот момент было 38 лет, пропал без вести после того, как не вернулся из похода", - говорится в заявлении полиции.

Власти опубликовали фотографию одинокого походного ботинка с торчащими из снега красными шнурками, а также туристического снаряжения, принадлежавшего пропавшему без вести.

горы

Фото: Полиция кантона Вале

В швейцарской полиции отметили, что отступление ледников все чаще выявляет пропавших без вести несколько десятилетий назад альпинистов.

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