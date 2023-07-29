В горах Швейцарии обнаружили останки альпиниста, пропавшего 37 лет назад
Фото: Полиция кантона Вале
Останки немецкого альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад во время похода вдоль ледника недалеко от знаменитого Маттерхорна в Швейцарии, были обнаружены другими альпинистами, сообщает Zakon.kz.
Альпинисты, путешествующие по леднику Теодул в Церматте (Швейцария) 12 июля, обнаружили человеческие останки и несколько предметов снаряжения, пишет CNN.
"Анализ ДНК позволил идентифицировать альпиниста, пропавшего без вести с 1986 года. В сентябре 1986 года немецкий альпинист, которому на тот момент было 38 лет, пропал без вести после того, как не вернулся из похода", - говорится в заявлении полиции.
Власти опубликовали фотографию одинокого походного ботинка с торчащими из снега красными шнурками, а также туристического снаряжения, принадлежавшего пропавшему без вести.
Фото: Полиция кантона Вале
В швейцарской полиции отметили, что отступление ледников все чаще выявляет пропавших без вести несколько десятилетий назад альпинистов.
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