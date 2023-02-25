Лейбл õzen собирается выпустить незаконченный альбом Дархана Джунусбекова

Лейбл õzen, участником которого был казахстанский музыкант Дархан Джунусбеков (Darkhan Juzz), погибший в ДТП на мопеде в Таиланде, рассказал, что у них хранится невыпущенный альбом исполнителя, сообщает Zakon.kz.

В посте лейбла в Instagram говорится, что авторские права и деньги с альбома достанутся его детям – сыну Ади и дочери Айдане.

"У Джуза остался недописанным альбом, мы его обязательно закончим и выпустим. Все права на его песни по наследству останутся сыну Ади и дочери Айдане. 100% с каждого стриминга будут поступать семье". Лейбл õzen

В лейбле не уточнили примерную дату релиза и количество песен.

"Нам вместе предстоит большая работа по сохранению наследия Дархана. И пусть его музыка звучит бесконечно".

О смерти артиста стало известно вчера, 24 февраля. Алматинцы попрощались с погибшим в Таиланде музыкантом на Арбате, исполняя его песни.