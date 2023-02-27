Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом

Президент России Владимир Путин наградил американского актера и продюсера Стивена Сигала орденом Дружбы, сообщает Zakon.kz.

Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Голливудская звезда удостоена этой награды за "большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества", следует из документа.

Стивен Сигал — американский актер, сценарист. Получил известность как неизменный герой боевиков 1980-1990-х годов.

Стивену Сигалу — 70 лет. Он родился в штате Мичиган в США, однако его дед по отцовской линии жил в России. В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.

В ноябре 2016 года указом Владимира Путина он получил российское гражданство. Паспорт гражданина РФ ему вручал лично российский президент. На должность спецпредставителя МИД РФ он был назначен в августе 2018 года. Он говорил, что хотел посодействовать в улучшении российско-американских отношений.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Выступление длилось 1 час и 45 минут, в течение которых он затронул темы военного конфликта в Украине, а также экономической и социальной политики внутри страны.

