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Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" Фото: Instagram/ya_pomoshnik_kra_95
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на портале правой информации.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Кадырова Рамзана Ахматовича – главу Чеченской Республики", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, 16-летний сын Кадырова получил награду за соревнования, в которых не участвовал. 

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Россия Кадыров Рамзан Путин Владимир
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