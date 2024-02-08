Путин наградил Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: Instagram/ya_pomoshnik_kra_95

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, сообщает Zakon.kz.

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