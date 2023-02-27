Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стали известны подробности жестокого убийства сотрудницы акимата Актюбинской области

Стали известны подробности жестокого убийства сотрудницы акимата Актюбинской области Фото: Zakon.kz
В Актобе расследуют жуткое убийство 47-летней сотрудницы областного акимата, сообщает Zakon.kz.

Главный специалист Управления культуры Жанна Мураткалиева пошла в прошлый четверг на работу и больше не вернулась. А в субботу ее тело нашли в багажнике автомобиля. Найти подозреваемого удалось благодаря уличным камерам, передает КТК.

"Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

По словам коллег, женщину изуродовали до неузнаваемости. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы. В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает.

Выйти на след подозреваемого удалось благодаря уличным камерам. На них видно, в какую машину погибшая села по дороге на работу.

У Жанны Мураткалиевой остались две несовершеннолетние дочери – 16 и 17 лет. Обе студентки. В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.

"С Жанной Даулетовной мы успели проработать около полугода. Она была очень ответственным, пунктуальным сотрудником. Тяжелая утрата. Вчера с коллективом ходили выразить соболезнования дочерям. О том, что произошло, узнали после того, как в субботу родные позвонили и сообщили, что она не вернулась с работы". Руководитель отдела Управления культуры, архивов и документации акимата Актюбинской области Турсынгуль Бисаутов

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.

27 февраля транспортные полицейские РК задержали группу лиц, занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов.

Читайте также

Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области

В Иране расследуют случаи отравления школьниц

Трое студентов отравились угарным газом в вузе Костаная

Константин Вноровский
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления