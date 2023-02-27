Стали известны подробности жестокого убийства сотрудницы акимата Актюбинской области

В Актобе расследуют жуткое убийство 47-летней сотрудницы областного акимата, сообщает Zakon.kz.

Главный специалист Управления культуры Жанна Мураткалиева пошла в прошлый четверг на работу и больше не вернулась. А в субботу ее тело нашли в багажнике автомобиля. Найти подозреваемого удалось благодаря уличным камерам, передает КТК.

"Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

По словам коллег, женщину изуродовали до неузнаваемости. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы. В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает.



Выйти на след подозреваемого удалось благодаря уличным камерам. На них видно, в какую машину погибшая села по дороге на работу.

У Жанны Мураткалиевой остались две несовершеннолетние дочери – 16 и 17 лет. Обе студентки. В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.

"С Жанной Даулетовной мы успели проработать около полугода. Она была очень ответственным, пунктуальным сотрудником. Тяжелая утрата. Вчера с коллективом ходили выразить соболезнования дочерям. О том, что произошло, узнали после того, как в субботу родные позвонили и сообщили, что она не вернулась с работы". Руководитель отдела Управления культуры, архивов и документации акимата Актюбинской области Турсынгуль Бисаутов

Обстоятельства преступления выясняются. Подозреваемый водворен в ИВС.

27 февраля транспортные полицейские РК задержали группу лиц, занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов.