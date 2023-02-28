62 млн штрафов заплатят строительные компании Шымкента за некачественную работу

В Шымкенте компании по ремонту дорог обязали выплатить штрафы за нарушения в ходе строительных работ, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма штрафов составляет 62,8 млн тенге, сообщают в акимате Шымкента. К ответственности привлечена 41 компания. Чаще всего, отмечают в администрации города, нарушение при ремонтных работах выявляют в ходе строительства.

Компании, помимо штрафов, обязаны исправить все нарушения. Как сообщает 24kz, большая часть недобросовестных застройщиков согласилась с таким решением. Но есть и те, кто обратился в суд, чтобы оспорить необходимость ремонта.

В этом году на ремонт дорог в мегаполисе выделено 38 млрд тенге.

В Генеральной прокуратуре рассказали о миллиардных нарушениях в ходе строительства и ремонта дорог. Чаще всего для вывода бюджетных денег в таких случаях используют проверенные схемы и одни и те же фирмы, сообщили в ведомстве.