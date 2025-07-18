Компания вывела из Казахстана 2 млн долларов под видом контракта и получила штраф в 240 млн тенге

Штраф в размере почти 240 млн тенге обязали выплатить казахстанскую компанию из Алматинской области, признанную виновной в нарушении валютного законодательства на 2 млн долларов США, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 18 июля 2025 года рассказали, что ТОО "Т" заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товара общей стоимостью 6 млн долларов.

"Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов. Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств. Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации", – сообщили в надзорном органе.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала административное производство по ч. 2 ст. 251 КоАП РК ("Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты").

Постановлением суда Конаева ТОО "Т" признано виновным и оштрафовано на сумму 239 млн тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

А в Карагандинской области предприятие оштрафовали на 55 млн тенге из-за несоблюдения экологических требований.