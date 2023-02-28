Мужчина избил одноклассников дочери в Узбекистане

В полиции завели уголовное дело после того, как мама одного из потерпевших написала заявление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Джизакской области центральной части Узбекистана, заявление об избиении поступило от мамы одного из потерпевших.

"Мать пострадавшего ученика обратилась в органы внутренних дел по поводу сложившейся ситуации. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что учащемуся причинены телесные повреждения, повлекшие ухудшение его здоровья", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме результатов обследования школьника, в Сети есть кадры видео, на котором запечатлен момент нападения мужчины на детей. Приобщено ли видео к материалам дела, в полиции не уточнили.

В ведомстве не сообщают причины поступка жителя Джизака. Известно, что дело заведено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

В Астане жителя столицы осудили за избиение двухмесячной дочери. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 года тюремного заключения.