Юные хоккеисты выиграли турнир в Канаде

Сборная хоккеистов из Шымкента одержала победу в международном турнире, проходившем в Канаде, сообщает Zakon.kz.

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Спортсмены, возраст которых не превышает 13 лет, вернулись домой накануне. Они привезли "золото", обыграв в финальном матче. Это была первая подобная поездка казахстанских спортсменов за последние 63 года, пишет Otyrar.

"Самая тяжелая игра была с Англией. Мы попотели для этой игры. Вышли в финал. В первой игре мы выиграли со счетом 9:2. Я очень был рад этой игре. В первой игре были очень хорошие эмоции". Хоккеист Айсултан Майсаканов

Соревнования длились восемь дней. В турнире приняли участие 60 команд.

На международных Играх "Дети Азии-2023", которые в эти дни проходят в российском городе Кузбасс, сборная Казахстана заработала две медали в шорт-треке.