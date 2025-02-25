#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.89
527.03
5.71
Спорт

Восходящая звезда брейкинга из Казахстана выиграл турнир в Индонезии

Брейкинг Победа Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 16:55 Фото: Instagram/dias.awbakir
Один из лидеров сборной Казахстана по брейкингу Диас Аубакиров одержал сенсационную победу на международном рейтинговом турнире Fresh Mo Jam, который проходил в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях, где принимали участие представители из 52 стран, наш соотечественник уверенно прошел всех своих соперников.

25-летний одаренный брейк-дансер в финале турнира победил двукратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр – 2024 в Париже Виктора Монтальво из США.

Диас Аубакиров с недавних пор уже известен в кругу знаменитых танцоров и ему пророчат большое будущее. Надеемся увидеть его на Олимпиаде-2028 в американском Лос-Анджелесе, наряду с Амиром Закировым, ведущим казахстанским брейкером.

Амир Закиров прошлым летом впервые представил Казахстан на Летних играх в Париже, где вошел в список лучшей восьмерки.

Но за выход в полуфинал наш танцор тогда проиграл нынешнему сопернику Диаса – Виктору Монтальво (0:3).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан представят четверо фигуристов на ЧМ-2025 среди юниоров
Спорт
16:06, Сегодня
Казахстан представят четверо фигуристов на ЧМ-2025 среди юниоров
Уругвайский футболист нокаутировал на поле двух соперников
Спорт
14:33, Сегодня
Уругвайский футболист нокаутировал на поле двух соперников
Овечкин подобрался к списку топ-5 снайперов-ветеранов в НХЛ
Спорт
12:47, Сегодня
Овечкин подобрался к списку топ-5 снайперов-ветеранов в НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: