Восходящая звезда брейкинга из Казахстана выиграл турнир в Индонезии

Один из лидеров сборной Казахстана по брейкингу Диас Аубакиров одержал сенсационную победу на международном рейтинговом турнире Fresh Mo Jam, который проходил в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях, где принимали участие представители из 52 стран, наш соотечественник уверенно прошел всех своих соперников.

25-летний одаренный брейк-дансер в финале турнира победил двукратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр – 2024 в Париже Виктора Монтальво из США.

Диас Аубакиров с недавних пор уже известен в кругу знаменитых танцоров и ему пророчат большое будущее. Надеемся увидеть его на Олимпиаде-2028 в американском Лос-Анджелесе, наряду с Амиром Закировым, ведущим казахстанским брейкером.

Амир Закиров прошлым летом впервые представил Казахстан на Летних играх в Париже, где вошел в список лучшей восьмерки.

Но за выход в полуфинал наш танцор тогда проиграл нынешнему сопернику Диаса – Виктору Монтальво (0:3).