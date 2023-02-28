Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жители Актау намерены судиться с акиматом из-за вырубленных деревьев

Жители Актау намерены судится с акиматом из-за вырубленных деревьев Фото: КТ
В суд жители Актау собираются обратиться из-за 130 деревьев "Бессмертного сада", которые оказались уничтожены, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сами актаусцы, деревья были высажены весной прошлого года ко Дню Победы. В "Бессмертном саду" посадили 130 саженцев, которым дали имена ветеранов. Но на днях жители города обнаружили, что от молодых деревьев ничего не осталось, передает AstanaTV.

"У нас каждое дерево было поименное, каждый подписал. Из-за чего люди так волнуются и переживают, и даже сейчас девушка одна говорила со слезами на глазах, реально, потому что обидно. У которых деревья так не прижились, они приходили и досаживали другие. Они покупали. И эти деревья мы купили и сами лично посадили". Жительница Актау Ольга Титова

Как говорят сами жители, в акимате, куда они обратились за разъяснениями, сообщили, что 40% деревьев не прижились. Поэтому сад был уничтожен.

"Там вид был вообще не очень. У нас тоже есть подтверждающее видео, где были убраны эти таблички и состояние саженцев (…) Осенью подрядной организацией был проведен анализ". Жанболат Жакипов, замруководителя отдела ЖКХ.

Горожане не согласны с такой версией властей и намерены подать на чиновников в суд. Даже несмотря на то, что в акимате им пообещали посадить на месте сада сотни деревьев и цветов.

В Казахстане ввели ответственность за незаконные постройки в лесах. Постановление начало действовать с 25 февраля 2023 года.

Читайте также

Как отметят День благодарности в Астане

Мария Мельникова
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления