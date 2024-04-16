Акимату придется заплатить за ремонт двух машин, на которые упало дерево

Летом 2023 года в Караганде дерево упало на две машины. Их владельцы обратились в суд за компенсацией, сообщает Zakon.kz.

16 апреля 2024 года пресс-служба районного суда №2 Казыбекбийского района Караганды озвучила решение по процессу.

Было установлено, что 13 июня 2023 года во дворе жилого дома дерево упало и повредило две машины.

"Согласно отчетам об оценке, стоимость восстановительного ремонта автомашин составила 634 779 тенге и 445 292 тенге. Факт падения дерева на машины истцов был зарегистрирован в КУИ Юго-Восточного ОП, а также были произведены фототаблицы", – сообщили в суде.

Дерево росло на земельном участке, принадлежащем государству, относящемуся к району им. Казыбек би. Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что оно было сухостойное и подлежало санитарной вырубке.

В итоге иск автовладельцев к акимату на возмещение материального ущерба суд удовлетворил.

"Аппарат акима района имени Казыбек би города не обеспечил должной организации работ по благоустройству и санитарному содержанию территории района, исполнение норм и требований в сфере благоустройства хозяйствующими субъектами, согласно действующим правилам. В действиях истцов суд не усмотрел вины и грубой неосторожности, поскольку автомашины были ими припаркованы во дворе дома, при этом правила парковки не нарушены", – пояснили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Об алгоритме, что делать, если на авто упало дерево, можно почитать здесь.