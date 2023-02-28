Прямые рейсы запускают из Казахстана в Оман

Прямые регулярные рейсы по маршруту "Маскат – Алматы" запустят с 1 июля. Частота рейсов – два раза в неделю (четверг и воскресенье), сообщает Zakon.kz.

Полеты будут совершаться авиакомпанией Salam Air на воздушных судах А-320neo и А-321neo.



Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом поспособствует развитию торгово-экономического, туристского и культурного сотрудничества между странами, отметили в Комитете гражданской авиации.

Президент Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР) Рашида Шайкенова озвучила Zakon.kz самые любимые нашими гражданами точки на планете. Также стало известно, какие прямые перелеты по туристическим направлениям появились в прошлом году для казахстанцев.

