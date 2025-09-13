Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан

Авиакомпания Cathay намерена запустить прямые рейсы из Гонконга в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил представитель перевозчика на переговорах Министерства транспорта РК с Бюро транспорта и логистики Гонконга.

Стороны обсудили развитие воздушного сообщения и договорились увеличить количество рейсов с 7 до 14 в неделю, включая 7 рейсов с пятой степенью "свободы воздуха". Это позволит казахстанским перевозчикам активнее использовать хаб Гонконга, а гонконгским — расширить географию полетов через аэропорты Казахстана.

"В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании "Cathay" озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Республику Казахстан", — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации (КГА) МТ РК.

Со слов пресс-службы КГА, расширение правовой базы и возобновление авиасообщения будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами.

