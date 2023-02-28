Смаилов о паводках: Нужны превентивные меры
Фото: primeminister.kz
На заседании правительства РК 28 февраля премьер-министр Алихан Смаилов призвал кабмин принимать превентивные меры в борьбе с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Члены правительства обсудили вопрос подготовки к весенним паводкам.
"Мы говорим о реагировании на последствия. А надо сейчас принимать превентивные меры. Акимы регионов должны проводить регулярные облеты тех населенных пунктов, которые имеют риск подвергнуться паводкам. И сейчас заблаговременно провести земляные работы, чтобы отвести воду, которая может прийти с полей или со степи. Акимы регионов, прошу эту работу держать на особом контроле".Алихан Смаилов
Ранее сообщалось, что более 250 населенных пунктов Казахстана находятся в зоне риска подтопления.
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